Novi gaf: Tramp okončao 400 godina sukoba između Srbije i KiM

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp je na predizbornom skupu u Nebraski u utorak uveče rekao da je upravo on okončao "400 godina sukoba između Srbije i Kosova".

Govoreći o sporazumu koji su potpisali Beograd i Priština u Vašingtonu, Tramp je rekao da je "prekinuto 400 godina ubijanja", piše Gazeta ekspres.

"Da li ste znali da sam nominovan za tri Nobelove nagrade za mir? Da li možete da vjerujete? Što se tiče regiona poput Kosova i Srbije, pravimo trgovinske sporazume. Rekao sam: 'Čekaj malo, zar se oni ne bore stalno jedni protiv drugih?' Da. Mnogo decenija? Kako znam? Rekao sam da znam, oni se stalno međusobno tuku", rekao je Tramp, a prenio portparol Bijele kuće.

Tramp je dodao da "neće raditi nikakav posao sa Srbijom i Kosovom ukoliko se oni ne slože da prestanu da se ubijaju".

"Znate šta se desilo? Sve je trajalo 20 minuta. Borili su se 40 godina, mada mislim da se bore 400 godina, ali su željeli da se dogovore. Prije dva mjeseca bili su u Ovalnom kabinetu, ljubili se i grlili. Bilo je lako", rekao je navodno Tramp, a prenio je korisnik Twittera Riland Litifi.

Trump at rally in Nebraska explains how he ended “400 years of killing each other” between #Kosovo and #Serbia through hugging and kissing. Good night! pic.twitter.com/Q4RIwv0WXr