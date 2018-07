Novi incident u Solsberiju, opet trovanje nervnim agensom?

SOLSBERI - Britanska policija saopštila je danas da je u centru Solzberija došlo do incidenta ispred restorana u kojem su bivši dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova kćerka Julija, početkom marta, večerali prije nego što je otkriveno su otrovani nervnim agensom.

Kako javlja Rojters, pozivajući se na Skaj njuz, policija iz Viltšira saopštila je da interveniše povodom incidenta, u koji je uključen muškarac u 30-im godinama.

"Imajući u vidu aktuelni incident u Solsberiju i Ejmsberiju, preuzimamo visoke mjere predostrožnosti kako bi osigurali javnu bezbjednost", dodaje policija.

Prošle nedjelje, britanska policija saopštila je da su dvije osobe iz grada Ejmsberi, u blizini Solsberija, otrovane "novičokom", istim nervnim agensom kao i Skripaljevi ranije ove godine.

We do not want people to be alarmed, but hope you understand the reasons behind this. We will update you when we have any further information. At the moment there is nothing to suggest any wider risk to the public. Please avoid the immediate area & be respectful of the cordon 2/2