Novi lapsusi Bajdena: Pomiješao Zelenskog i Putina, Kamalu Haris i Trampa

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden napravio je nove lapsuse u javnim obraćanjima - predstavio je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao "predsjednika Putina", a svoju potpredsjednicu Kamalu Haris nazvao je "Trampom".

Bajden je napravio grešku tokom posljednjeg samita NATO u Vašingtonu, samo sat vremena pre svoje pres konferencije koja je nazvana "biti ili ne biti" za njegovu kampanju, jer ga sve veći broj političkih saveznika i donatora poziva da se povuče iz trke za novi mandat šefa države.

Zaključujući uvodno izlaganje, Bajden je dao riječ Zelenskom rekavši: "Sada želim da dam riječ predsjedniku Ukrajine, koji ima toliko hrabrosti koliko i odlučnosti", a zatim dodao: "Dame i gospodo, predsjednik Putin".

Zelenski je, kako navode zapadni mediji, ostao u potpunom čudu nakon što ga je Bajden nazvao imenom ruskog predsjednika protiv koga ratuje.

Pošto se u publici čulo negodovanje, Bajden je shvatio grešku i ispravio se riječima: "Pobijedićemo predsjednika Putina, predsjedniče Zelenski" i "Toliko sam fokusiran na to da pobijedimo Putina".

Holy shit! Biden just introduced Zelensky as “PRESIDENT PUTIN.” “And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen - President Putin.” pic.twitter.com/0E2NPDbVAq