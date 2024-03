Novi nacionalni heroj: Ukrajina slavi svog snajperistu (VIDEO)

KIJEV - Ruski napadi na Kijev ne jenjavaju već puna dva dana, a na društvenim mrežama u jeku najžešćeg raketiranja pojavio se snimak ukrajinskih kopnenih snaga koje pucaju na ruske projektile.

Jedan od njih je uspio gotovo nemoguće - oboriti krstareću raketu na noćnom nebu. To je navodno učinio Browningom M2 te je u kratkom roku postao nacionalni heroj, o čemu svjedoči i niz objava na X-u.

"Sinoć su ukrajinski vojnici oborili ruski krstareći projektil. Naježim se kad ih čujem kako navijaju na kraju snimka. Tokom raketnog napada na Kijev mobilna grupa kopnenih snaga uništila je neprijateljsku krstareću raketu vatrom iz Browninga M2. Pravi heroji", piše u jednoj od objava na X-u (bivšem Twitteru).

O svemu je izvijestio i savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, Anton Geraščenko.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine pokazalo je vojnika Nacionalne garde koji je u noći 21. marta oborio krstareću raketu koja je bila usmjerena prema Kijevu. Njegovo ime je Oleksij. On je protivavionski snajperista brigade Burevij. U sklopu pokretne streljačke grupe, vojnik zajedno sa svojim saborcima štiti ukrajinske gradove tokom neprijateljskih vazdušnih napada", pojasnio je Geraščenko.

Potom je prenio riječi novog junaka.

"Istrčao sam na položaj. Nakon što sam procijenio situaciju, vizualno sam pronašao metu svojim termovizijskim nišanom i pogodio projektil. Imao sam doslovno nekoliko sekundi da sve to obavim", rekao je Oleksij.

Trenutak kasnije, rekao je, vidio je kako je projektil eksplodirao.

