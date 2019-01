Novi napad na američku vojsku u Siriji, ima poginulih

DAMASK - Najmanje pet osoba je poginulo u napadu na kolonu američkih i kurdskih snaga u Siriji, javlja agencija AFP, pozivajući se na nevladinu organizaciju "Sirijska opservatorija za ljudska prava", čije je sjedište u Londonu.

Kako javlja AFP, napad je izveo samoubica u automobilu punom eksploziva. Ubijeni su pripadnici "Demokratskih snaga Sirije" (Kurdi), koje podržavaju SAD, dok su dva američka vojnika povrijeđena.

Ranije je agencija SANA javila da je došlo do eksplozije u provinciji Haseke, koja se nalazi na sjeveroistoku Sirije. Libanska televizija "Majadin" je javila da je automobil eksplodirao na kontrolnom punktu kurdskih snaga tokom prolaska vojne patrole međunarodne koalicije na čelu sa SAD.

Podsjetimo, prošle nedjelje su četiri američka vojnika poginula, dok su tri povrijeđena u eksploziji u Manbidžu. Američki predsjednik Donald Tramp je prošlog mjeseca najavio povlačenje snaga SAD iz Sirije, što je izazvalo zabrinutost i nametnulo pitanje kako će se popuniti bezbjednosni vakujum na mjestu gdje su dosad bile američke snage.

A VBIED targeted a roadblock of #ISF in Shadadi area. ISF noticed it coming, tried to stop it and driver exploded before the car reached its goal. initial reports speak of only material damage #Anha pic.twitter.com/rkpJSSPiro