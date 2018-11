Novi napad u SAD: Pucnjava u srednjoj školi u Sjevernoj Karolini

KAROLINA - Nova pucnjava desila se u SAD. Policija je dobila dojavu da je do ovog incidenta došlo jutros u jednoj srednjoj školi u Sjevernoj Karolini. Nema informacija o žrtvama.

Podsjećamo da je u srijedu jedan napadač upao u bar u Kaliforniji, pritom ubivši 12 ljudi i sebe.

Law enforcement in @PenderCounty_NC is responding to reports of an active shooter at Topsail High School this morning. According to Capt. James Rowell with the Pender County Sheriff’s Office, it is still an active scene. #ILM #Brunsco #Pender #CapeFear