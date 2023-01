Novi napad u Јerusalimu (VIDEO)

​Dvije osobe ranjene su jutros u pucnjavi u Starom gradu u Јerusalimu, saopštili su izraelski bolnički i policijski izvori.

Incident je uslijedio dan nakon što je palestinski napadač ubio sedam ljudi nedaleko od sinagoge u predgrađu Јerusalima.

Pozivajući se na bolničke i policijske izvore list "Tajms ov Izrael" piše da se napad dogodio u naselju Silvan.

Ambulantna služba saopštila je da je ranjeni 22-godišnji mladić u teškom stanju, dok je "nešto blaže povrede" zadobio 45-godišnji muškarac.

Obojica su zadobila prostrelne rane u gornjem dijelu tijela.

Policija je saopštila da je napadač "neutralisan" ne navodeći detalje.

In East #Jerusalem, an unidentified man opened fire on passersby at the City of David excavation site. Two people were injured in the shooting and the attacker was eliminated by police. Yesterday, 7 people were killed in a shooting in Jerusalem. pic.twitter.com/50Gi7ajpai