Novi napadi Amerikanaca na Hute u Jemenu

Oružane snage SAD izvele su tokom noći novi napad na položaje Huta u Jemenu.

Tačno u 3.45 sati po lokalnom vremenu američke snage su pokrenule udar na radar Huta u Jemenu, saopštila je centralna komanda SAD.

Centralna komanda Pentagona navela je da je napad nastavak akcije započete dan ranije.

Napad je izveden raketom "Tomahavk" lansiranom sa razarača USS Karni.

Izvor u administraciji Sane navodi da je projektil pogodio sjever jemenske prestonice dok lokalni mediji navode da se čula snažna eksplozija.

CNN prenosi, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika, da su napadi bili znatno manjeg obima nego prethodne noći.

Službeni mediji militanata koje podržava Iran ranije su objavili da je napadnuta zračna baza Al-Dailami u glavnom gradu Jemena Sani, koji je pod vlašću pobunjenika.

Ranije juče, direktor Zajedničkog štaba američkih snaga, general-pukovnik Daglas Sims, rekao je novinarima da su Huti lansirali protubrodsku balističku raketu kao odmazdu za udare u četvrtak naveče, ali nije pogodila plovilo.

Prvog dana napada SAD i Velike Britanije na položaje Huta, u petak, pogođeno je 28 lokacija i više od 60 ciljeva. Vašington i London su saopštili da su akciju izveli zbog napada Huta na brodove u Crvenom moru.

Predsjednik SAD Džo Bajden upozorio je juče da bi Huti mogli da se suoče sa daljim udarima.

Muhamed Ali al-Huti, šef Vrhovnog revolucionarnog komiteta Huta, pozvao je Amerikance i Britance da se "vrate u svoju zemlju" i fokusiraju se na rješavanje problema rasizma, a ne na zaštitu izraelskih brodova.

Al-Huti je, u govoru na velikom protestu u jenenskoj prestonici Sani, kritikovao SAD i Veliku Britaniju zbog njihove "agresije" i pokretanja vazdušnih napada u noći između četvrtka i petka, prenosi CNN.

On je, takođe, savjetovao ovim zapadnim zemljama da obrate pažnju na nedavno upozorenje lidera pokreta Huti, Abdula-Malika al-Hutija, koji je rekao da će svaki napad na Jemen naići na snažan odgovor.

"Mi nismo napali američke obale, nismo došli do obala Floride i nismo napali američka ostrva. Vi ste nacisti i vaši udari na našu zemlju su akt terorizma", poručio je Al-Huti zvaničnicima SAD i Velike Britanije, negirajući navode Vašingtona da su napadi izvedeni u samoodbrani.

Al-Huti je dalje kritikovao Amerikance zbog navodnog ugrožavanja bezbjednosti plovidbe i aktivnog rada na podizanju cijena pomorskog osiguranja. On je Ameriku označio kao neprijatelja naroda, opisujući je kao izvor terorizma.

Sjedinjene Države i Velika Britanija branile su pred Savjetom bezbjednosti UN zakonitost svojih udara na jemenske Hute, dok su Rusija i Kina optužuju zapadne zemlje za podizanje regionalnih napetosti.

Ambasadorka SAD pri UN Linda Tomas-Grinfild rekla je da su napadi multinacionalne mornarice na čelu sa SAD, bili u skladu sa međunarodnim pravom, navodi Rojters. Operacija je osmišljena da "poremeti i smanji sposobnost Huta da nastave nepromišljene napade na trgovačke brodove", istakla je Tomas-Grinfild tokom debate u Savjetu bezbedbnosti UN.

Sjedinjene Države nastaviće da se fokusiraju na diplomatski odgovor u pokušaju da se odbrane komercijalni brodovi, dodala je ambasadorka.

"Preduzeli smo ograničene, neophodne i proporcionalne mere samoodbrane zajedno sa Sjedinjenim Državama, uz neoperativnu podršku Holandije, Kanade, Bahreina i Australije", saopštila je britanska ambasadorka pri UN Suzan Vudvord.

Rusija je nazvala operaciju SAD i Britanije neproporcionalnom i nezakonitom, a ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je da su ovi napadi prekršili međunarodno pravo i podigli tenzije u regionu.

Druge zemlje su izrazile zabrinutost da će udari SAD i Britanije na 28 lokacija u Jemenu podstaći regionalne tenzije, koje su već visoke zbog ofanzive Izraela protiv Hamasa u Pojasu Gaze, piše Rojters. Operacija SAD i Britanije "ne samo da je izazvala razaranja infrastrukture i civilnih žrtava, već je povećala bezbednosne rizike u Crvenom moru", zaključio je Žang Džun, kineski predstavnik u Ujedinjenim nacijama.

At 3:45 a.m. (Sana’a time) on Jan 13., U.S. forces conducted a strike against a Houthi radar site in Yemen. This strike was conducted by the USS Carney (DDG 64) using Tomahawk Land Attack Missiles and was a follow-on action on a specific military target associated with strikes… pic.twitter.com/YE5BKJLGBv