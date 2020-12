Novi protesti u Bjelorusiji: "Lukašenko, nestani"

MINSK - Bjeloruska policija uhapsila je više od 300 učesnika masovnih demonstracija koji traže povlačenje s vlasti dugogodišnjeg autoritarnog predsjednika Lukašenka.

Na ulice su ponovo izašle hiljade demonstranata koji su se okupili u manjim grupama širom Minska, što je nova taktika protivnika vlasti koji na taj način žele da otežaju posao policiji, navodi AP.

Policija Minska je saopštila da je uhapsila više od 300 ljudi, dok je grupa za zaštitu ljudskih prava Vesna (Proljeće) objavila imena 189 osoba privedenih u Minsku i drugim većim gradovima.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je između ostalog pisalo "Daj Bjelorusima poklon: Nestani", što je upućeno Lukašenku.

Uzvikivali su "Vjerujemo! Možemo! Pobijedićemo!"

Najmanje četiri novinara uhapšena su u Minsku i gradu Grodno, navelo je Bjelorusko udruženje novinara.

Policija je danas u Minsku patrolirala ulicama u neobilježenim vozilima kako bi uočila demonstrante, navodi Frans pres.

Uoči protesta u Minsku, policija je jutros postavila vodene topove u centru grada i blokirala prilaz glavnim trgovima, metro stanicama i državnim institucijama.

Impressive bravery, self-organization, and determination of Belarusians. Despite the preventive terror campaign, people continue gathering for protest. This video is made in one of the Minsk districts. Dozens of rallies like this are taking place in Minsk today. pic.twitter.com/HgxBEts8R6