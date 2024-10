Novi "šamar" Zelenskom: "'Plan pobjede' apsolutno neizvodljiv"

Premijer Slovačke Robert Fico nazvao je danas "plan pobjede" ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog "apsolutno nerealnim i neizvodljivim".

"Do sada je bilo bar nekih pokušaja da se predstave planovi za mir, ali je gospodin Zelenski u Briselu predstavio ne plan za mir već dokument koji je nazvao 'planom pobjede', koji se, između ostalog, bazira na tome tome šta bismo morali da isporučimo (Ukrajini). To su npr. rakete srednjeg i dugog dometa, koje će on lansirati na Rusiju, zbog čega su se mnogi uhvatili za glavu (tokom Samita EU u Briselu)", rekao je Robert Fico, prenosi RIA Novosti.

U intervjuu za TV kanal TA3 premijer Slovačke je ocijenio da je taj plan "apsolutno nerealan i neizvodljiv".

Zelenski ne dozvoljava Evropskom savjetu da zauzme definitivni stav o tom dokumentu.

Premijer Slovačke je istakao da je i dalje protiv ulaska Ukrajine u NATO i da, iako razumije i poštuje želju Kijeva da postane član alijanse, ne smatra to dobrom idejom.

Zelenski je ranije na samitu EU u Briselu predstavio "plan pobjede", dokument koji sadrži pet tačaka i tri tajna aneksa.

Prva tačka podrazumijeva pozivanje Ukrajine u NATO, druga je ukidanje ograničenja za udare dalekometnim oružjem na rusku teritoriju, a treća raspoređivanje u Ukrajini "sveobuhvatnog nenuklearnog paketa odvraćanja" Rusije.

Četvrta tačka se odnosi na ekonomska, a peta na bezbjednosna pitanja.

(b92)

