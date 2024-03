Novi skandal na pomolu: Je li kraljica uopšte pozirala sa svojim unucima? (FOTO)

Nakon što se svijet bavi retuširanom fotografijom koju je princeza od Velsa Kejt Midlton objavila na svom zvaničnom profilu prije skoro sedam dana, i kasnije se izvinila zbog toga, sada se pod lupom javnosti našla još jedna fotografija britanske kraljevske porodice.

Naime, na fotografiji, objavljenoj prošlog aprila, nalazi se pokojna kraljica Elizabeta II i njeni unuci i praunuci.

Kako je Kensingtonska palata objavila, fotografiju je snimila princeza od Velsa godinu dana ranije u dvorcu Balmoral, kraljičinom omiljenom domu.

Did the late Queen ever pose with her grandchildren and great-grandchildren? Seems like no. This photo, taken by Kate Middleton, was edited at least in 9 places. Now the mass media are reporting about it too. A little thread pic.twitter.com/Sx9XjOBr1J