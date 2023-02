Novi snažan zemljotres pogodio Tursku i Siriju

Novi zemljotres pogodio je područje na granici Turske i Sirije.

Prema podacima EMSC u pitanju jepotres jačine 6,3 stepena.

Ovo je, kako navode, deveti jači potres u posljednjih 68 sati.

Epicentar potresa bio je 20 kilometara zapadno od Antakije u provinciju Hataj i 75 kilometara od sirijskog grada Latakija.

Više od 46.000 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su 6. februara Siriju i Tursku.

#Earthquake (#deprem, #زلزال) M6.3 occurred 9 km S of #Antioch (#Turkey) 7 min ago (local time 20:04:28). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/A2WyWBZBms https://t.co/Wje9dNxESF pic.twitter.com/OYxLRsYbbK