Novi snažni zemljotres potresao Iran

TEHERAN - Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale pogodio je pokrajinu Kerman na jugu Irana, prenijeli su iranski mediji.

Novinska agencija ISNA prenijela da se potres osjetio na oko 700 kilometara južno od Teherana, na dubini od devet kilometara.

Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi AP.

Zemljotresi u Iranu su skoro svakodnevna pojava, zbog geografskog položaja ove zemlje.

Zapadni dio Irana je u novembru pogodio zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale i tom prilikom poginulo je više od 600 ljudi, dok je 2003. godine u zemljotresu magnitude 6,6 poginulo 26.000 ljudi.

Felt #earthquake M4.8 strikes 63 km N of #Kermān (#Iran) 9 min ago. Please report to: https://t.co/RNwUFJOiO0 pic.twitter.com/I8EaQ2Rdsb