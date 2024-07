Novi snimak atentata na Trampa: Građani uočili napadača dok se namještao da puca (VIDEO)

Na internetu se pojavio novi snimak nastao neposredno prije atentata na Donalda Trampa, koji je podstakao nova pitanja o bezbjednosnim propustima koji su omogućili da dođe do incidenta.

Na snimku se vidi da su građani mnogo prijie primjetili dvadesetogodišnjeg Tomasa Metjua Kruksa kada se popeo na krov sa kojeg je pucao na bivšeg predsjednika.

"Ide na krov, vidiš li ga? Je l' leži?", "Da, da, leži", "Neko je na krovu!", samo su neki od komentara učesnika mitinga, dok je posljednji upućen lokalnom policajcu.

Kako prenosi AP pozivajući se na bezbjednosne izvore, jedan službenik lokalne policije popeo na krov i video Kruksa da je uperio pušku u Trampa. Zatim se, prema istim izvorima, oficir povukao, a Kruks je pucao u narednih nekoliko sekundi, prenosi Euronews.rs.

BREAKING: New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm