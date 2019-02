Novi snimak indijskog pilota: Hvala pakistanskim vojnicima

Pakistanska vojska je oborila dva indijska aviona i tom prilikom je uhapsila jednog indijskog pilota.

Ubrzo nakon toga je pakistanski radio objavio snimak zarobljenog pilota, za koga se takođe pričalo da je povrijeđen. Na tom snimku se vidi kako okupljeni ljudi udaraju indijskog pilota.

Na društvenim mrežama se nekoliko sati kasnije pojavio i drugi snimak, u kome se zarobljeni pilot obraća javnosti i to dok pije čaj.

On je istakao da se pakistanska vojska dobro ophodi prema njemu. Pilot se takođe zahvaljuje pakistanskoj vojsci što su ga spasili od razjarene rulje, kada je upao na njihovu teritoriju.

"Veoma sam impresioniran pakistanskom vojskom", kaže pilot.

Dodao je da svoje mišljenje neće promijeniti ni kada se bude vratio u Indiju.

BREAKING MOMENTS when Indian Pilot Wing Commander Abhi was captured alive,and Pak Army actually acting to protect him from revenge by locals pic.twitter.com/0mhVpfvjTB