Novi snimak, trenutak kada je raketa poletjela ka avionu i oborila ga

Navodni snimak trenutka kada je iranska raketa poletjela ka ukrajinskom avionu koji je oboren 8. januara sa 176 putnika, pojavio se na Twitteru.

Pomenuti snimak objavio je novinar Gaj Elster, ali zvaničnih potvrda da je riječ o autentičnom snimku još uvijek nema.

Snimak je prenio i Gardijan navodeći da je riječ o trenutku kada je projektil iranske Revolucinarne garde lansiran, piše Blic.

Istovremeno, američka televizija Si-En-En objavila je drugi snimak za koji tvrdi da prikazuje trenutak pada aviona. Na snimku se ne vidi konkretno pad aviona zbog ugla koji pokriva nadzorna kamera sa koje snimak preuzet, ali se vidi kako se u jednom trenutku nešto veliko udara u zemlju uz ogroman bljesak svjetlosti. Sljedeći kadar su zapaljeni dijelovi aviona koji lete svuda.

Podsjećamo, Iran je tek danas priznao da je “nenamjerno” oborio avion, iako su prethodno tvrdili da je avion pao zbog tehničkih problema.

Amir Ali Hadžizade, stariji komadant iranske Revolucionarne garde (IRCG), rekao je danas na preskonferenciji da preuzima “punu odgovornost” za obaranje aviona, koji je prema njegovim riječima, pogrešno identifikovan kao nadolazeća krstareća raketa na udaljenosti od oko 19 kilometara.

Hadžizade je dodao da je veza operatera PVO sa komandom u tom trenutku bila u prekidu, zbog čega on nije mogao da potvrdi odluku o obaranju aviona, zbog čega je operater na raspolaganju imao svega deset sekundi da sam donese odluku – da li da obori metu ili ne.

„Napravio je pogrešan izbor“, rekao je Hadžizade.

Podsjećamo, avion se srušio osam minuta nakon što je poletio iz Teherana ka Kijevu 8. januara rano ujutru. Nekoliko sati ranije, Revolucionarna garda izvela je napade na američke baze u Iraku kao odmazdu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija.

#BREAKING New footage shows the moment which the missile fired in the direction of the Ukrainian plane in #Iran pic.twitter.com/FyKXv1V53A