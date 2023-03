Novi sukobi demonstranata i policije (VIDEO)

PARIZ - Pariska policija sukobila se sa demonstrantima treće veče uzastopno, dok je na hiljade ljudi marširalo širom zemlje protiv Vladinog plana da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju bez glasanja u parlamentu.

Zbog rastućih nemira i štrajkova predsjednik Emanuel Makron se suočava sa najtežim izazovom na vlasti od protesta "Žutih prsluka" prije četiri godine.

"Makrone, daj ostavku!" i "Makron će se slomiti, mi ćemo pobijediti", uzvikivali su demonstranti u južnom dijelu Pariza.

Macron banned protests in Paris today. Also today in Paris... pic.twitter.com/aXexbIClMJ