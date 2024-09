Novi udarac za Hezbolah: Ubijen mogući nasljednik Nasralaha (FOTO)

BEJRUT - Izraelska vojska saopštila je u nedjelju da je u vazdušnom napadu ubila još jednog visokog zvaničnika Hezbolaha.

Vojska je saopštila da je Nabil Kaouk, zamjenik vođe centralnog vijeća Hezbolaha, ubijen u vazdušnom napadu u subotu.

Iz Hezbolaha nema komentara.

Kaouk je navodno bio jedan od onih za koje se smatralo da će naslijediti Hasana Nasralaha, ubijenog u petak u izraelskom napadu u Bejrutu, na mjestu šefa Hezbolaha.

ELIMINATED: The Commander of Hezbollah's Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike. Qaouk was close to Hezbollah's senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf