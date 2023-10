Izraelski mediji: Novi masakr otkriven na jugu (VIDEO)

Tijela 200 Izraelaca koje je navodno ubio Hamas pronađena su u malom kibucu Кfar Aza na jugu Izraela.

To prenosi TV kanal i24NEVS koja se poziva na spasioce iz organizacije ZAКA.

Među žrtvama je navodno i oko 40 djece. TV kanal i24NEVS navodi da su pojedinoj djeci odsječene glave.

Predstavnici medija pozvani su u utorak da obiđu mjesto razaranja u Кfar Azi koje je uništio Hamas u ranim satima invazije.

Vojnici se susreću sa nezamislivim užasima dok uklanjaju tijela žrtava i navode da se svuda osjeća miris smrti.

'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre' Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta