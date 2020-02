Novi video iz Vuhana uznemirio svijet

VUHAN - Video koji kruži društvenim mrežama, a koji je snimljen u bolnici u Vuhanu, gradu koji je epicentar epidemije virusa korona 2019-nCov, prilično je uznemirio cijeli svijet.

Naime, Fang Bin snimio je situaciju u bolnici 5 u Vuhanu.

Na snimku vidimo kako se gomilaju vreće u kojima su tijela preminulih od virusa, a Kinez potom ulazi u bolnicu gdje snima kako ljudi skoro svakog minuta umiru, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Prema zvaničnim podacima, broj žrtava porastao je na 425, a potvrđeno je više od 20.000 slučajeva zaraze u 26 zemalja.

Zvaničncii kažu da su u Kini umrle 423 osobe, jedna u Hongkongu i jedna u Filipinima.

Pogledajte video:

Bilingual titles added. 8 bodies in 5 minutes! More are lying inside to be moved out. Somebody secretly shot this video from No. 3 Hopital in #Wuhan during #coronarovirus #武汉肺炎 字幕版 某網友秘訪武漢第三醫院,五分钟功夫就見到八具屍體拉走去火化場,而且里面还有。 pic.twitter.com/VBS6U7HIWW