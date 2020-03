Novi virus u Kini? Ima li svijet razloga za brigu

Tijelo muškarca koji se srušio i umro u autobusu u Kini, u provinciji Junan, hitno je testirano na virus korona. Analiza je, međutim, pokazala da je taj čovjek bio pozitivan na mnogo smrtonosniji virus koji, kako navode eksperti, nije direktno povezan s virusom korona, ali imaju gotovo iste simptome, prenosi Sputnjik.

Kineski državni mediji prenijeli su da je zasad neidentifikovani muškarac, iz provincije Junan, preminuo u linijskom autobusu kojim je putovao na posao u provinciji Šandong.

Državni servis na engleskom „Global tajms“ prenosi je da je preminuli bio pozitivan na hantavirus, a da su i ostala 32 putnika takođe odmah testirana, ali ne navodi nikakve druge detalje.

