Novi zakon neugodno iznenadio Ukrajince koji žive u inostranstvu

Ukrajinski muškarci koje u njihovoj domovini pogađa mobilizacija, ali stalno mjesto prebivališta imaju u inostranstvu, odnedavno ne smiju napustiti Ukrajinu.

Od 1. juna oni više ne smiju otputovati u neku drugu zemlju. Do sada su to mogli bez problema, pod uslovom da dokažu da žive negdje drugdje.

Za povratak u njihovo stalno prebivalište bila im je potrebna jedna bilješka u pasošu, odnosno potvrda o prijavi boravka kod nadležnog ukrajinskog diplomatskog predstavništva u inostranstvu, piše Index.hr.

Ali to je sad drugačije, kaže Andrij Demčenko, portparol Ukrajinske službe za zaštitu granica.

"Oni su građani Ukrajine i kao i svi drugi građani Ukrajine podliježu našem zakonodavstvu", naglašava on u razgovoru za Deutsche Welle. Time njegova služba samo u praksi provodi zakonske promjene. Naime, novi Zakon o mobilizaciji je stupio na snagu 18. maja, on obavezuje sve muškarce stare između 18 i 60 godina da se jave u vojnu službu.

Neugodno iznenađenje

Većina Ukrajinaca koji žive u inostranstvu bila je itekako iznenađena novom odredbom.

Svi oni koji su se u tom trenutku nalazili u Ukrajini, dakle u trenutku kada je Granična policija počela provoditi nove mjere, sada žive u velikoj neizvjesnosti.

Baš kao i Dmitro (ime mu je promijenjeno), koji ima dozvolu stalnog boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Njegova cijela porodica živi u Njemačkoj, on je kod nadležnog ukrajinskog konzulata prijavljen još od 2003.

S vremena na vrijeme posjećuje Ukrajinu i to je nastavio raditi i nakon početka ruske invazije. Kada su na snagu stupila nova pravila koja se tiču ukrajinskih muškaraca, Dmitro se nalazio u Kijevu. Od početka ovog mjeseca on nije niti pokušao napustiti Ukrajinu. Neki njegovi prijatelji su to pokušali, kaže Dmitro, i dodaje kako su oni uhvaćeni na granici.

"Nitko nam ne može službeno reći što bi sad trebali napraviti muškarci sa stalnim prebivalištem u inostranstvu", priča Dmitro.

"Generalni konzulat Ukrajine u Minhenu nam je pisao: "Na temelju zakona se u Ukrajinu moraju vratiti svi oni koji imaju stalno prebivalište u inostranstvu, koji su prijavljeni kod konzulata u pojedinim zemljama, kako bi se javili Uredu za novačenje s ciljem aktualizacije njihovih podataka, odnosno da se jave sigurnosnoj službi Ukrajine.".

Dmitro je mišljenja da će to napraviti samo jako malo Ukrajinaca iz inostranstva.

Državna služba Ukrajine za migracije mu je takođe potvrdila da Ukrajinu ne može napustiti samo zato što posjeduje dozvolu boravka u nekoj drugoj zemlji. Od njega je zatraženo da se javi nadležnom regionalnom uredu za novačenje vojnika. Ali to mu ne pada na pamet.

Gubitak stana i posla

Serhij (ime promijenjeno) je pak napravio upravo ono što se od njega tražilo. On još od 2006. živi u Sloveniji, tamo ima i prebivalište. On je 26. maja stigao u Ukrajinu u okviru poslovnog puta.

Iz Ureda za novačenje vojnika su mu rekli da ga u vojsci ne mogu registrovati bez prijavljenog boravišta u Ukrajini.

"To je začarani krug", kaže Serhij.

"Moja me je firma poslala na službeni put. U Ukrajini nemam ni stan ni posao. Ako se ne vratim u zemlju u kojoj imam prebivalište, ja ću tamo izgubiti i posao i stan, za koji moram otplaćivati kredit."

Viktor Hrabowski je kao 18-godišnjak otišao u Poljsku.

"Cijeli dosadašnji život sam proveo u Poljskoj, tamo sam radio. Dobio sam poljsko državljanstvo, podigao vlastitu firmu, uzeo sam kredit za stan, uzeo građevinske strojeve i automobile na leasing. Moja su djeca rođena u Poljskoj, oni su građani Poljske", priča on za DW.

On se 1. juna našao u Ukrajini i sad se više ne može vratiti u Poljsku. U Ukrajini nema ni ušteđevine, a ni mjesto stanovanja. Osim toga, boji se da će izgubiti stan u Poljskoj. A onda bi i njegova porodica ostala bez krova nad glavom.

Muškarci s kojima je razgovarao DW sada se žele obratiti ukrajinskim vlastima i poslanicima u parlamentu, apelovati da im pomognu. Oni ih žele zamoliti da im zakonski zagarantuju pravo da smiju prijeći ukrajinsku granicu.

