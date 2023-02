Novi zemljotres pogodio Rumuniju

Novi zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru potresao je tlo Rumunije.

Kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) potres se desio večeras oko 19 sati, 14 kilometara sjevero-zapadno od grada Targu Žiju.

Osim toga, Rumuniju je tokom večeri pogodio još jedan manji zemljotres jačine 2,8 stepena.

