Novi zemljotres u Rumuniji

BUKUREŠT - Zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros Rumuniju.

Epicentar je bio 10 kilometara od mjesta Targu Žiu, nedaleko od granice sa Srbijom, na dubini od jednog kilometra, prenosi sputnjiknews.com.

Istu oblast je prošle nedjelje pogodio niz srednje jakih zemljotresa, a tada su se neki osjetili i širom Srbije.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 19 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/V24z2uqp5G