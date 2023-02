ANTAKIJA - Zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru, pogodio je turski grad Antakiju.

Potres se dogodio jutros oko 6.15 časova.

Trenutno nema informacija o povrijeđenim licima.

#Earthquake (#deprem) M3.4 occurred 22 km W of #Antioch (#Turkey) 11 min ago (local time 09:12:54). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/ABAcVMR9Fa https://t.co/vsmIkKGXO4 pic.twitter.com/AD0WQthQRv