Novinar izbačen sa pres konferencije Putina i Trampa

HELSINKI - Novinar koji je imao akreditaciju za prisustvovanje konferenciji za medije Donalda Trampa i Vladimira Putina je izbačen iz prostorije.

Muškarac, koji je nosio transparent "Sporazum o zabrani nuklearnog oružja", vikao je dok ga je obezbjeđenje vuklo.

BBC navodi da je riječ o novinaru američkog nedeljnika "Nation" i da je u njegovom izbacivanju učestvovala američka tajna služba.

Detalji nisu poznati.

An accredited journalist was just wrestled out of the Helsinki summit press conference by security. He had made a sign that said “Nuclear Test Ban Treaty,” hoping that holding it up would get the attention of Trump and Putin so he could ask a question about it pic.twitter.com/hRHAs8XdB0