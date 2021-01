Novinar porijeklom iz BiH fotografisao zanimljiv trenutak u Kapitolu

Prava drama odvijala se juče u Vašingtonu kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa.

Desetine hiljada pristalica Donalda Trampa okupilo se u centru Vašingtona u posljednjem pokušaju da preokrenu rezultate predsjedničkih izbora pred debatu u Kongresu koja prethodi potvrđivanju glasova elektora. U jednom trenutku demonstranti su upali u zgradu, zbog čega su članovi evakuisani.

Jedan od demonstranata uspio je da se dokopa govornice i vikne: "Tramp je pobijedio".

Trenutak upada fotografisao je novinar sa naših prostora - Igor Bobić, koji radi za Huffington post. Bobić je, inače, rodom iz BiH.

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT