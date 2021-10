Novinari Marija Reza i Dimirti Muratov dobitnici Nobelove nagrada za mir

Odbor za mir koji specijalno bira norveški parlament danas je u Oslu saopštio ime dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Dobitnik za 2021. godinu su Marija Reša i Dimitrij Muratov za slobodu govora na Filipinima i u Rusiji.

Oba dobitnika su novinari, a kako je istaknuto u obrazloženju odluke, sloboda informisanja i govora su ključni za demokratiju i utiču protiv rata u svijetu, prenosi B92.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT