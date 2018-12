Novinari optužili prvu damu SAD da flertuje sa ruskim liderom, Putin im oštro odgovorio

Predsjednik Rusije Vladimir Putin branio je prvu damu SAD Melaniju Tramp, koju su korisnici društvenih mreža optužili da flertuje na zvaničnoj večeri tokom Samita G20 u Buenos Ajresu.

Putin je odlučno zaustavio pokušaje novinara da ga navedu na razgovor o supruzi američkog predsjednika Melaniji Tramp.

Interes novinara za Putinov odnos prema prvoj dami SAD nastao je zbog glasina na društvenim mrežama. Korisnici interneta obratili su pažnju na to koliko je blisko i izražajno Melanija Tramp gledala ruskog lidera na zvaničnoj večeri u Buenos Ajresu. Neki su čak njene poglede tumačili kao koketiranje.

Gracious smile. Melania Trump exchanges smiles with President Vladimir Putin at G20 meeting. The gracious First Lady knows more of diplomacy and foreign affairs than her husband. Trump himself seems distracted and uninterested. pic.twitter.com/bPXGMSZ621