Novinarka iz Australije o smeštaju Đokovića: "To je hotel samo po imenu, u stvari je zatvor"

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković Božić je dočekao u predgrađu Melburna, u izbjegličkom hotelu.

Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je usmeni protest amabasadoru Australije u Srbiji Danijelu Emeriju zbog, kako je saopšteno, nedoličnog tretmana kojem je u Melburnu izložen Novak Ðoković.

U međuvremenu, vlasti Australije sada ispituju i vize drugih stranih tenisera. Ministarka unutrašnjih poslova Australije Karen Endrjuz izjavila je da postoje obavještajni podaci koji pokazuju da sada postoje i drugi pojedinci koji nisu ispunili uslove za ulazak u zemlju i to, kako je rekla, mora da se istraži.

"Novak je još uvijek u hotelu koji je to samo po imenu, a zapravo je zatvor gde su smješteni ilegalni migranti. Tu sobe nemaju balkone i prozori ne mogu da se otvore, tako da on mora da provodi vrijeme sam i bez svježeg vazduha", rekla je za Euronews Srbija novinarka iz Australije Svetlana Sudar Kovačević.

Da hotel izgleda kao zatvor, potvrđuju i recenzije na internetu. Na papirima Hotel Park u Melbournu ima četiri i po zvjezdice i nalazi se svega tri kilometra od lokacije gdje se održava Australian open.

Podaci o cijenama iz 2017. govore kako je cijena sobe iznosila 109 dolara, a hotel je trenutno "zatvoren za rezervacije".

Ipak, ono zbog čega je javnost poludjela je činjenica da hotel od 2020. služi kao "smještaj i karantin za izbjeglice". Također, on je navodno bio izvor zaraze virusom korona te pokrenuo njegov drugi val i odnio stotine života, piše The Age.

U hotelu je nedavno izbio i požar te posjetioci nemaju pristup terasi ni teretani.

Kada je riječ o recenzijama, neke od njih nisu nimalo dobre, a podrazumijevaju kritike na usluge, hranu, i kažu, prosječan smještaj.

Posjetioci su isticali kako su sobe prljave te da im nedostaje svježeg zraka.

Kako izgledaju hrana, ali i smještaj koji hotel nudi prikazali su njegovi posjetitelji na svojim mrežama.

Pls pay attention. Urgent-see this food with Maggots It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men. Even guards agreed not edible-took it away. Now men have no dinner. Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI