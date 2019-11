Novo poglavlje za FT: Prva žena urednik poslije 130 godina

LONDON - Rula Kalaf će od januara biti prvi ženski urednik Financial Timesa (FT) od osnivanja tog lista 1888. godine.

Kalaf će na toj poziciji naslijediti Lajonela Barbera koji je 14 godina uređivao ovaj britanski list.

Barber (64) je u mejlu proslijeđenom osoblju objavio da će njegova 34-godišnja karijera u tom listu biti okončana u januaru kada će napustiti "najbolji posao u novinarstvu" i kada će ga zamijeniti njegova zamjenica, Kalaf.

"Kada sam preuzeo posao urednika, obećao sam da ću obnoviti zlatni standard izvještavanja i komentara FT i pomoći izgradnju održivog i profitabilnog biznisa", naveo je Barber, dodajući da je ta odgovornost predstavljala "rijetku privilegiju i zadovoljstvo tokom burnog vremena"

Kako je objavio Financial Times, Kalaf je od 2016. godine zauzimala drugu po važnosti poziciju u listu i bila je zadužena za strateško planiranje i inicijative kao što je "Trejd sikrets", novi servis koji je fokusiran na svjetsku trgovinu.

Njena odgovornost je bilo i više od 100 stranih dopisnika, kao i izvještavanje o Bliskom istoku u vrijeme iračkog rata i Arapskog proljeća 2011.

Kalaf je istakla da je oduševljena što će biti na čelu, kako je kazala, najveće medijske organizacije na svijetu.

Ona će biti prva žena urednik FT od osnivanja 1888. godine.

Novi vlasnik FT je 2015. godine postala Nikei Grupa, najveća japanska medijska organizacija, koja je od "Pirsona" list kupila za 844 miliona funti.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR