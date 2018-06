Novo rusko oružje: "Grom" vođen iz svemira

MOSKVA - Ruska avijacija će uskoro dobiti još jednu visokopreciznu raketu sa kojom će moći sa velikog odstojanja da gađa protivničke objekte kao što su aerodromi, raketni bunari, industrijski objekti. Korporacija "Taktičko raketno naoružanje" ispitala je navođenu raketu-bombu koja se vodi kao projekt 9-A-7759.

Ta raketa će se proizvoditi u tri modifikacije pa će se njena težina kretati od 488 do 598 kilograma. Maksimalni domet, u zavisnosti od modela, biće od 65 do 120 kilometara, a maksimalna brzina od 500 do 1200 kilometara na sat. Njom će ciljeve gađati lovci SU-34 i "mig-35".

Do sada je ruska avijacija novom raketom-bombom imala osam uspješnih gađanja, a završna će biti u avgustu ove godine. Eksperti tvrde da takvu raketu neće moći da zaustavi protivnički PRO, jer avion njom gađa izvan zone dometa protivničke vazdušne odbrane. Očekuje se da će raketa biti javno predstavljena na forumu "Armija-2018" u avgustu ove godine.

Kakvo će ime dati toj raketi za sada se ne zna. Ali nije tajna da ona pripada "porodici" raketa "Grom".

Kad pilot dobije komandu da ispali raketu on se podigne na određenu visinu odakle se ona spušta ka cilju kao po toboganu, a navodi je signal sa satelita. Konstruktori tvrde da su novu raketu već ispitali u raznim klimatskim uslovima kao i u sredini koja u vazduhu ima dosta pjeska. Raketa je isprobavana sa aviona SU-34 i "mig-35". Iz toga bi se moglo zaključiti da je ona već gađala na ratištu u Siriji.

U odnosu na američku raketu-bombu GBU-39 koja je u naoružanju američke avijacije od 2006. godine, novi ruski "grom" ima nekoliko prednosti, a prije svega razorna moć ruske rakete je skoro tri puta veća.

Vojni eksperti u Rusiji uopšte ne spore da je američka armija što se tiče potencijala visokopreciznog oružja i dalje superiorna na svijetu. Oni su prvi počeli da razvijaju tu vrstu oružja i isprobali su je rušeći objekte u Jugoslaviji. Upravo iz tog rata rusko vojno, kao i državno rukovodstvo, izvuklo je zaključke da će se moderni ratovi dobijati u vazduhu.

Stižu Kinezi i Indusi

Iako su još uvijek veliki kupci vojne tehnike i oružja, ruski vojni analitičari kažu da konstruktori u Kini i Indiji intenzivno rade na svojim raketama-bombama. Nema sumnje da će u tome uspjeti, jer obje zemlje imaju dovoljno obrazovanih stručnjaka da naprave oružje koje se vodi preko satelitskih sistema.

(novosti.rs)