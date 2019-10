Nuklearni rat Indije i Pakistana odnio bi 125 miliona života

NJU DŽERZI - Nuklearni rat između Indije i Pakistana mogao bi da dovede do smrti 125 miliona ljudi za samo nekoliko dana, što bi bilo više nego u Drugom svjetskom ratu, kao i do raspadanja životne sredine, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u američkom naučnom žurnalu "Napredak nauke".

Istraživanje predviđa kolosalne gubitke života u slučaju takvih sukoba, koji bi mogli da prouzrokuju globalni pad temperature do nivoa posljednjeg ledenog doba.

"Takav rat ne bi bio prijetnja samo za lokacije koje bi bile bombardovane, već za cijeli svijet", izjavio je profesor nauka o životnoj sredini na Ratgerskom univerzitetu i jedan od autora studije Alan Robok.

Kompjuterskom simulacijom utvrđeno je da bi svaka detonacija nuklearnog oružja počistila 700.000 ljudi, dok bi eksplozije mogle poslati u atmosferu toliko čađi i krhotina da bi došlo do "nuklearne zime", što bi dovelo do ubrzanog pada temperature, propadanja usjeva i na kraju do masovne pojave gladi.

Glavni autor studije Brajan Tun izjavio je da bi rat Indije i Pakistana bio bez presedana u ljudskom iskustvu, prenijela je Raša tudej.

Indija i Pakistan trenutno imaju ukupno oko 300 komada nuklearnog oružja, ali autori studije predviđaju da bi njihov broj mogao porasti na 500 do 2025. godine, koja je u kompjuterskoj simulaciji određena kao godina kada bi hipotetički mogao da izbije rat između Indije i Pakistana.

Tun je dodao da se nada da će Pakistan i Indija imati u vidu posljednje istraživanje.