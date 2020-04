Obama podržao Bajdenovu predsjedničku kandidaturu

NJUJORK - Bivši američki predsjednik Barak Obama podržao je predsjedničku kandidaturu Džoa Bajdena, koji je bio potpredsjednik tokom njegova dva mandata u Bijeloj kući.

"Ponosan sam što podržavam mog prijatelja Džoa za predsjednika SAD", rekao je Obama u videozapisu koji je objavio na svom Twitter profilu.

Obama je poručio da, posebno u periodu epidemije virusa korona, Bijeloj kući treba snažno i principijelno vodstvo, prenosi Anadolija.

"Vjerujem da Džo ima sve kvalitete koje bi predsjednik trebao imati upravo sad“, naveo je Obama, te dodao: "Džo ima karakter i iskustvo da nas vodi u jednom od naših najmračnijih vremena i pomaže u dugotrajnom procesu ozdravljenja."

Podvukao je takođe kako je odluka da ga izabere za potpredsjednika tokom svog mandata, bila jedna od najboljih koju je donio u svom životu.

Ono što je interesantno je činjenica da Obama tokom 12-minutnog videozapisa niti jednom nije pominjao ime aktuelnog predsjednika Donalda Trampa.

Iznio je takođe i niz pohvala na račun Bernija Sandersa, koji je takođe, povukao kandidaturu i svoju podršku dao Bajdenu.

"Berni je čovjek koji je svoj život posvetio tome da bude glas nade, snova i razočarenja svih ljudi radnika. Iako se oko svega nismo slagali, oduvijek smo dijelili svoje uvjerenje u stvaranje Amerike pravednijim i ravnopravnijim društvom“, poručio je Obama.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX