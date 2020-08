Obama se obrušio na Trampa

VAŠINGTON - Bivši američki predsjednik Barak Obama oštro je kritikovao svog nasljednika, republikanca Donalda Trampa kao neprikladnog za funkciju šefa države, i poziva glasače da se opredijele za svog stranačkog kolegu Džoa Bajdena, kako bi se, kaže, osigurao opstanak američke demokratije.

Obama je treće večeri Nacionalne konvencije demokrata rekao da Tramp nije pokazao interesovanje da se prema funkciji predsjednika odnosi kao bilo čemu sem kao prema još jednom "rijaliti šou koji može da upotrijebi da privuče pažnju za kojom žudi".

On je rekao i da Tramp nije pokazao zainteresovanost za angažovanje na poslu, za postizanje dogovora, kao ni za korišćenje ovlašćenja da pomogne bilo kome sem sebi i svojim prijateljima, prenosi Rojters.

Obama zaključuje da Tramp nije dorastao tom poslu.

"Posljedice tog neuspjeha su ozbiljne", ocijenio je Obama i okrivio Trampa za to što je 170.000 Amerikanaca preminulo od posljedica virusa korona, kao i za gubitak više miliona radnih mjesta zbog recesije koja je uslijedila.

Bivši američki predsjednik, koji je i dalje popularan među demokratskim glasačima, iskoristio je priliku da podrži Bajdena, koji je obavljao funkciju njegovog potpredsjednika u dva mandata.

"Osam godina je Džo bio posljednji u sobi kad god sam se suočavao s velikom odlukom. On me je učinio boljim predsjednikom i on ima karakter i iskustvo da nas učini boljom zemljom", rekao je Obama u govoru, koji je prenošen iz Muzeja američke revolucije u Filadelfiji.

Bivši potpredsjednik SAD 77-godišnji Džo Bajden zvanično je nominovan za predsjedničkog kandidata drugog dana Nacionalne konvencije Demokratske stranke.

Bajden će se na predsjedničkim izborima 3. novembra suprotstaviti aktuelnom predsjedniku SAD Donaldu Trampu.