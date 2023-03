Obavljen snimak incidenta iznad Crnog mora: Kako je ruski lovac oborio američki dron

Američka vojska objavila je snimak ruskog borbenog aviona koji obara američki dron iznad Crnog mora.

Na snimku se jasno vidi sukob u vazduhu, koji je, kako tvrdi Pentagon, trajao oko 40 minuta, piše Eucom.

Podsjetimo, u utorak je po prvi put, od kako je Moskva krenula u specijalnu operaciju u Ukrajini, u direktnom fizičkom kontaktu su se našli američki i ruski avioni. Naime, ruski borbeni avion iznad Crnog mora srušio je američki dron MQ-9 Riper – oružje koje se primarno koristi u obavještajne svrhe.

MQ-9 Riper je, kako navode američke vlasti, obavljao rutinske operacije u međunarodnom vazdušnom prostoru kada ga je ruski avion Su-27 namjerno počeo da leti ispred njega i na njega bacio gorivo.

Avion je zatim udario u propeler drona, što je navelo američke snage da ga obore.

JUST IN - U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/g3KxbC7Zaf