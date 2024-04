Obilne kiše pogodile UAE, u Omanu broj poginulih u poplavama porastao na 18

Obilne kiše pogodile su danas Ujedinjene Arapske Emirate, poplavile dijelove glavnih autoputeva, a na putevima u Dubaiju nalaze se brojna ostavljena vozila.

U međuvremenu, broj poginulih u poplavama u susjednom Omanu porastao je na 18, a više ljudi se vodi kao nestalo, prenio je AP.

Kiša je počela da pada tokom noći, ostavljajući za sobom ogromna jezera na ulicama dok su jaki vjetrovi poremetili letove na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju.

Policija i ekipe Hitne pomoći vozili su se polako kroz poplavljene ulice, a munje su sjevale nebom, povremeno dodirujući vrh Burdž Kalife, najviše zgrade na svijetu.

Škole širom UAE, uglavnom, su zatvorene uoči oluje, a državni službenici su radili od kuće.

Heavy rains, floods, spread, and clouds came down. Dubai weather suddenly changed! Stormy rains and floods situations in Dubai and Abu Dhabi under the powerful system of coming winds. Chance of more rain in the next few hours God mercy upon them. pic.twitter.com/IqCFtorKis