Obistinili se strahovi: Vulkan na Havajima izbacuje "projektile"

HAVAJI - Počelo da se ostvaruje ono na šta su geolozi upozoravali - vulkan na Havajima ispalio "projektile" veličine mikrotalasne rerne.

Ukoliko se predviđanja stručnjaka obistine, vulkan Kilauea, koji izbacuje lavu već više od 10 dana, ući će u fazu eksplozivnih erupcija kojima će izbaciti i ogromnu količinu pepela i kamenja u vazduh.

Kako navodi Reuters, razmjere takve erupcije ne pamte se još od prošlog vijeka.

Zbog skoro dvonedjeljne aktivnosti havajskog vulkana, brojnim letovima je zabranjeno da se približavaju opasnoj zoni oko vulkana jer postoji velika opasnost da pepeo uđe u letjelice i ošteti ih.

"Očekuje se još eksplozija i one će biti sve snažnije", kažu iz Američkog geološkog instituta i objašnjavaju da bi takve vatrene lopte, teške i po nekoliko tona, u vazduh poslale i ogromnu količinu pepela i to do 6 km.

Ukoliko ase takav scenario obistini, dio oko vulkana koji je već prekriven sitnim česticama vulkanskog pijeska, biće bukvalno prekriven pepelom, a vazduh od količine vulkanskog smoga, dima i pepela neće moći ni da se udiše.

Uz to, zbog aktivnosti vulkana, Havaje konstantno tresu jaki zemljotresi.

