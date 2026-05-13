Objavili film o predsjedniku pa završili iza rešetaka

​MALE - Dvojica novinara sa Maldiva osuđena su na zatvorske kazne nakon što su izvještavali o navodnoj aferi predsjednika Mohameda Muizua sa bivšom zaposlenicom predsjedničkog kabineta, što je izazvalo oštre reakcije organizacija za zaštitu slobode medija i međunarodne javnosti.

Kako prenosi "Al Jazeera", sud u Maleu proglasio je novinare portala "Adhadhu" krivim po osnovu islamskog zakona "qazf", koji se odnosi na lažno optuživanje za preljubu.

Prema navodima medija i organizacija za zaštitu novinara, slučaj je pokrenut nakon što je portal "Adhadhu" objavio dokumentarac pod nazivom "Aisha", u kojem anonimna žena tvrdi da je imala seksualnu vezu sa predsjednikom Muizuom.

Dokumentarac je objavljen krajem marta i brzo je izazvao političku buru u toj ostrvskoj državi u Indijskom okeanu.

Policijska racija i zapljena opreme

Nedugo nakon objavljivanja dokumentarca, maldivska policija izvršila je raciju u prostorijama redakcije "Adhadhua", zaplijenila računare i elektronske uređaje te zabranila pojedinim urednicima i novinarima da napuste zemlju.

Vlasti su tvrdile da je riječ o legitimnoj istrazi zbog širenja "lažnih optužbi" protiv predsjednika države.

Ministar unutrašnje bezbjednosti Ali Ihusan javno je branio akciju policije, navodeći da "sloboda medija ne znači pravo na uništavanje reputacije lažima".

Predsjednik Muizu takođe je odbacio optužbe, nazvavši ih "besmislenim lažima" i zatražio od nadležnih institucija da procesuiraju sve koji su širili informacije iz dokumentarca.