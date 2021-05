Objavili snimak "Gvozdene kupole" u akciji

TEL AVIV - Više od 55 raketa ispaljeno je na Tel Aviv tokom noći, objavio je IDF. Objavili su i snimak koji prikazuje kako "Gvozdena kupola" presreće rakete. Hamas je, prema IDF-u, tokom noći ispalio više od 130 raketa.

Izrael je u noći između subote i nedjelje bombardovao dom čelnika Hamasa u Gazi Yahyaa Sinwarija, a ta grupa odgovorila je raketnim napadima na Tel Aviv.

Najmanje troje Palestinaca ubijeno je u izraelskim vazdušnim napadima na enklavu, objavili su tamošnji zdravstveni zvaničnici, a velik broj stanovnika je povrijeđen. Tokom noći Gazom je odzvanjao zvuk bombardovanja, prenosi agencija Reuters.

I dio Izraelaca u Tel Avivu i njegovom predgrađu noć je proveo u skloništima zbog raketnih napada iz Gaze. Oko 10 osoba povrijeđeno je u bijegu u skloništa.

Otkad su sukobi eskalirali u ponedjeljak u Gazi je ubijeno najmanje 148 ljudi, uključujući 41 dijete. Izrael je izvijestio o deset poginulih, od kojih je dvoje djece.

(Index.hr)

Take a look at our Iron Dome in action. Hamas fired a barrage of rockets into central & southern Israel tonight. With our Iron Dome Aerial Defense System operators in action, these systems help keep Israel's skies safe. pic.twitter.com/eC79myd2JT