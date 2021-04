Objavljen identitet napadača na Kapitol

Mediji u SAD objavili su identitet napadača na Kongres. Prema NBC-ju, u pitanju je Noa Grinu, 25-godišnjaku iz Indiane.

Podsjetimo, danas je Kongres u Vashingtonu neko vrijeme bio zatvoren zbog bezbjednosne prijetnje.

Napadač se vozilom zabio u ogradu Kapitola pri čemu je povrijedio dva policajca. Jedan od njih je nakon toga preminuo, prenosi portal Index.

Zatim je izašao iz vozila s nožem u rukama nakon čega ga je upucao drugi policijski službenik.

BREAKING / NBC News: Multiple senior law enforcement officials briefed on the investigation say Noah Green, 25 year old male, from Indiana is the person who attacked the Capitol today. Reported by @PeteWilliamsNBC @jonathan4ny and myself.