Objavljen novi snimak: Ukrajinski "boing" pogodile dvije rakete

NJUJORK - Američki list "Njujork tajms" objavio snimak na kom se vidi kako iranske protivvazduhoplovne snage ispaljuju dvije rakete na ukrajinski avion "boing 737".

Taj avion nedavno je oboren nedugo nakon polijetanja sa aerodroma u Teheranu, a svo osoblje i putnici su poginuli, prenosi B92.

Sudeći prema snimku, na ukrajinski avion je prvo ispaljena jedna raketa, a nakon tridesetak sekundi još jedna.

Nakon što je i druga raketa pogodila metu, avion se nalazio u vazduhu još oko šezdesetak sekundi, nakon čega se zapalio i počeo da pada, prenosi Sputnjik.

List navodi i da je ovaj video jedan neimenovani korisnik društvenih mreža iz Irana okačio na YouTube 14. januara. Snimak je napravljen kamerom koja je bila montirana na krovu zgrade nedaleko od sela Bidkane, u predgrađu Teherana.

Potom je Rojters, pozivajući se na iranske medije, saopštio da su pripadnici Korupsa čuvara islamske revolucije uhapsili autora ovog videa, a vlasti obećale da će sprovesti punu istragu.

Podsjetimo, avion "Međunarodnih aviolinija Ukrajine", koji je iz Teherana letio za Kijev, srušio se ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma u Teheranu 8. januara ujutru. Poginuli su svi putnici i članovi posade, ukupno 176 ljudi: 167 putnika iz Irana, Ukrajine, Kanade, Njemačke, Švedske i Avganistana, i devet članova posade.

U subotu, 11. januara, iranska vojska saopštila je da je ukrajinski "boing" oboren slučajno, a da je kriv ljudski faktor: avion je proletio blizu vojnog objekta Irana i pogrešno je viđen kao "neprijateljska meta" - krstareća raketa.

Iran je napomenuo da je očekivao američki napad, zbog čega su sistemi za protivvazdušnu odbranu zemlje bili u punoj borbenoj gotovosti.

Lider Irana juče je izjavio da je riječ o neoprostivoj grešci, obećavši potpunu istragu.

Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an #Iranian military site, hit the #Ukrainian plane. #UkrainePlaneCrash #IraniansWantRegimeChange #IranAttacks @frankgaffney @mSaleemJaved @BHL @nikosaliagas pic.twitter.com/Fuv7HX5zHg