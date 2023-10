Objavljen novi snimak bombardovanja bolnice u Gazi (VIDEO)

Izrael navodi da ima dokaz sa kamera da njihova raketa nije pogodila bolnicu u Gazi.

Izraelska komercijalna TV stanica Keshet 12 News objavila je sopstveni snimak za koji tvrdi da je raketa koju su Palestinci ispalili u Gazi pala na teren bolnice Al Ahli.

Undeniable Evidence 1/2: @N12News (Israeli news) cameras recorded the failed Islamic Jihad rocket hitting the Gaza hospital Parking lot, causing the explosion that Israel was blamed for by the terrorist organization #Hamas. Video #1 in English by news anchor @LeviYonit. pic.twitter.com/ASJFkiDRtL