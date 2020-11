Objavljen prvi snimak Trampa nakon vijesti da je Bajden pobijedio

Donald Tramp je u trenutku kada je objavljeno da je Džo Bajden proglašen za pobjednika na američkim izborima za predsjednika - igrao golf, javljaju svjetski mediji.

Nakon toga, kako javlja "Guardian" krenuo je ka Bijeloj kući.

Boravio je u svom golf klubu u Virdžiniji.

Prije nego što je napustio klub, i dalje aktuelni američki predsjednik pozirao je s mladom čije se vjenčanje održavalo u klubu, prenosi "Radiosarajevo.ba"

Kako javljaju, ispred kluba i pored puta koji vodi do kluba, okupili su se brojni Amerikanci koji su slavili pobjedu Džoa bajdena, noseći transparente "You’re fired" (Otpušten si) i "Pack your shit and go” (spakuj svoja s*a*a i idi).

After finishing the round, he stopped to take photos with a bride getting married at the club today. pic.twitter.com/0YQGHnVBIE — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

Ispred Bijele kuće takođe se nalaze brojni Amerikanci koji slave pobjedu Bajdena.