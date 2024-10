Objavljen snimak Netanjahuove kuće nakon udara drona, Hezbolah uputio jezivu poruku (VIDEO)

Kuća izraelskog čelnika Benjamina Netanjahua na plaži oštećena je u napadu dronom za koji je odgovornost preuzeo Hezbolah.

Društvenim mrežama proširio se snimak oštećenja, a video je geolocirao CNN-a. Radi se o napadu dronom, koji je prodro duboko u Izrael u trenucima dok je ta militantna grupa na udaru neprekidnog izraelskog bombardovanja.

Netanjahu i njegova supruga nisu bili kod kuće u vrijeme subotnjeg napada u obalnom gradu Cezareji, a u napadu niko nije povrijeđen, rekli su izraelski zvaničnici.

Incident je pokrenuo pitanja o tome kako je dron izbjegao izraelsku protivvazdušnu odbranu u trenucima kad je vodstvo Hezbolaha desetkovano i dok izraelska vojska jača napade po dijelovima Libanona.

Izraelska televizija Kann 11 objavila je fotografiju kuće na kojoj se vidi oštećenje prozora s pukotinama i nečim što izgleda kao tragovi gorenja. Kan 11 je izvijestio da je oštećeni prozor bio prozor spavaće sobe, prenosi Index.hr.

