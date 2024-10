Objavljen snimak: Sjeverna Koreja raznijela puteve koji je povezuju s Južnom

SEUL, PJONGJANG - Sjeverna Koreja raznijela je dijelove puta sa svoje strane snažno militarizovane granice između dvije Koreje, priopćio je Združeni štab Južne Koreje, koji je objavio i snimak incidenta.

Oko podne po lokalnom vremenu razneseni su dijelovi ceste sjeverno od vojne linije razgraničenja dvije zemlje, saopštio je Štab.

SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas. CNN Story: https://t.co/VXH8iZVrcd pic.twitter.com/x8wF2JhfS6