Objavljen snimak atentatora na Fica, rekao zašto je pucao (VIDEO)

Slovački premijer Robert Fico upucan je danas nakon sjednice vlade u Handlovi, oko 150 kilometara sjeveroistočno od Bratislave.

Napadač je uhapšen na licu mjesta, a radi se 71-godišnjem slovačkom književniku po imenu Juraj Cintila.

Objavljen je i snimak ispitivanja čovjeka koji je pucao u slovačkog premijera.

Književnik Juraj Cintula kazao je da je to učinio jer se nije slagao sa politikom vlade, prenosi Index.hr.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj