Objavljen snimak eksplozije u Sjevernoj Irskoj

Policija u Sjevernoj Irskoj objavila je nekoliko videosnimaka s nadzornih kamera koje su zabilježile trenutke prije i sam trenutak eksplozije auto bombe u Londonderiju.

Na jednoj od četiri video snimka s nadzornih kamera koje je policija objavila na Twitteru, vidi se i grupa mladih ljudi kako nekoliko minuta prije eksplozije prolazi pored vozila u kojem se nalazila bomba.

Četvorica muškaraca uhapšena su zbog napada auto bombom, a sumnja se da je u organizaciju bila uključena Nova IRA, jedna od rijetkih grupa koje su se 1998. protivile sklapanju mirovnog sporazuma kojim je okončano tridesetogodišnje nasilje u Sjevernoj Irskoj.

Njeni pripadnici u posljednjih nekoliko godina su pribjegavali sporadičnim napadima.

"Naša glavna linija istraživanja usmjerena je na Novu IRA. Nova IRA, poput većine disidentskih grupa u Sjevernoj Irskoj, mala je i nereprezentativna grupacija ljudi koja želi vratiti građane u neko prošlo vrijeme“, rekao je pomoćnik načelnika policije Mark Hamilton.

Policija je potvrdila da su najmanje dva naoružana muškarca otela vozilo za dostavu pice, postavila unutar njega bombu te ga odvezla ispred zgrade suda u ulici Bišop Strit.

Na druga dva video snimka, javlja "CNN", vidi se kako vozač izlazi iz automobila i bježi s mjesta događaja.

"Na sreću, niko nije smrtno stradao, ali očigledno je riječ o pokušaju napada čiji je cilj bilo stradanje ljudi", kazao je Hamilton.

"Radi se o bezosjećajnom činu koji je usmjeren protiv ljudi u Deriju i protiv lokalne policijske službe. Radi se o namjernom pokušaju da se naudi našoj zajednici koji zaslužuje svaku osudu", rekao je pomoćnik načelnika policije.

Subotnja eksplozija događa se u trenutku kada političari Sjeverne Irske i Irske upozoravaju na to da bi mogući povratak čvrste granice između dvije zemlje nakon Brexita, zajedno s carinskim i ostalim kontrolama, mogao da bude izazov za militantne grupe.

Političari obje strane, uključujući i članove Sinn Feina, nekadašnjeg političkog ogranka nacionalističke Irske republikanske armije (IRA), osudili su eksploziju.

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv