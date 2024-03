Objavljen snimak hapšenja još jednog teroriste: Svi napadači strani državljani (VIDEO)

Ruski mediji objavili su snimak hapšenja još jednog osumnjičenog za teroristički napad u Moskvi.

Na kratkom snimku se vidi kako pripadnici ruskih snaga bezbjednosti izvode osumnjičenog, koji je sav krvav, iz šume.

Četvorica osumnjičenih koji su privedeni nakon terorističkog napada u Moskvi nisu državljani Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rusija je saopštila da je uhapsila četiri napadača osumnjičena za masakr u koncertnoj dvorani nedaleko od Moskve. Ukupno je privedeno 11 ljudi.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će odgovorni biti pronađeni i kažnjeni.

THEY CAPTURED THE THIRD ALLEGED TERRORIST He was trying to hide in the forests of the Bryansk region.https://t.co/RWjTaYsplZ