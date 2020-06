Objavljen snimak incidenta američkih i ruskih vojnika u Siriji

DAMASK - Na internetu se pojavio snimak pokušaja američke vojske da pregradi put ruskoj vojnoj patroli u Siriji.

Na videu se vidi kako se američko oklopno vozilo M1235 MRAP zaustavlja ispred ruske patrole. U tom trenutku, ispod haube počinje da izlazi dim, oklopno vozilo počinje da proklizava, nakon čega staje.

​Izvor upoznat sa situacijom izjavio je za Sputnjik da se incident dogodio u selu Abra. Ruski vojnici nastavili su da patroliraju prema planu.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF